समस्तीपुर: समस्तीपुर में दिनदहाड़े बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी (Bharat Finance Company employees looted in samastipur) से 5.51 लाख रुपए लूट लिए. मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के रामदयाल चौक के पास का है जहां शुक्रवार दोपहर को युवक कंपनी का पैसा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा करने के लिए गया था. जहां उनके साथ यह घटना हुई.

पहले से घात लगाकर बैठा था अपराधी: घटना के संबंध में बताया गया है कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी (finance company employee looted in samastipur) प्रशांत कुमार दोपहर करीब 2:00 बजे कंपनी का पैसा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा (State Bank Of India Branch in samastipur) में जमा करवाने के लिए गया था. जैसे ही युवक कार्यालय के नीचे उतरा तभी पहले से गेट पर घात लगाए तीन बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी और हथियार के बल पर युवक के पास से रुपए से भरा बैग छीन लिया. बताया जा रहा है कि बैग में 5.51 लाख रुपए थे.

पिस्टल लहराता हुआ आरोपी फरार: घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी एक ही बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया लेकिन बदमाशों ने सभी पर पिस्टल तान दी. जिससे डरकर लोग वहीं रूक गए. इसी का फायदा उठाकर बदमाश पिस्टल चमकाता हुआ पूरब की ओर फरार हो गया. बाद में लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.

"घटना की सूचना मिली है जिले की सीमाओं को सील कर छापेमारी शुरू कर दी गई है बदमाशों के पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है".- हृदय कांत, एसपी



