समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद शराब की अवैध तस्करी जारी. इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है. इसी क्रम में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना की पुलिस ने चावल लोड ट्रक से भारी मात्रा विदेश शराब जब्त (Liquor Found In Rice Truck In Samastipur) किया है. इस दौरान एक बाइक और पिकअप को भी जब्त किया गया है. हालांकि, शराब तस्कर पुलिस को देखते ही फरार हो गया.

यह भी पढ़ें: पटना से एक ट्रक शराब बरामद, दुर्गा पूजा और दीपावली में खपाने की थी तैयारी

ट्रक पर हरियाणा का नंबर प्लेट: जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक से शराब की तस्करी की जा रही है. जिसके बाद उजियारपुर थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर जवाहरपुर गांव में छापेमारी की. जहां एक चावक लोड ट्रक को सड़क किनारे खड़ा देखा गया. ट्रक की जांच करने पर करीब 250 से अधिक विदेशी शराब के कार्टन मिले. ट्रक पर हरियाणा का नंबर प्लेट था. इस दौरान पुलिस ने मौके से एक बाइक और पिकअप को भी जब्त किया.

यह भी पढ़ें: पियक्कड़ों के खिलाफ अभियान: बेगूसराय में पुलिस के हत्थे चढ़े 102 शराबी

शराब कारोबारी मौके से हुए फरार: ट्रक से शराब को उतारकर एक बोलेरो में अनलोड किया जा रहा था. पुलिस को आता देख शराब कारोबारी उसी बोलेरो से फरार हो गए. हालांकि, मौके से जब्त बाइक के मालिक का पता लगाया जा रहा है. अनुमान है कि बाइक शराब कारोबारी की है. जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी जा रही है. पुलिस के अनुसार हरियाणा से शराब लायी गयी थी. फिलहाल मामले की जांच में चल रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहरपुर में शराब की बड़ी खेप हरियाणा से आई है. जहां से उसे छोटे वाहनों में अनलोड कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस को देख शराब कारोबारी वहां से फरार हो गए. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच में जुटी है" -दिनेश पांडे, डीएसपी, दलसिंहसराय