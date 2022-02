समस्तीपुर: समस्तीपुर मंडल कारा में दर्जनों किशोर बंद हैं. किशोर न्याय परिषद के सदस्य ने कैदियों की सही उम्र जानने को लेकर अनुशंसा (Juvenile Justice Council want Details of Exact Age of Prisoners) की है. दरअसल मंडल कारा में निरीक्षण के दौरान करीब दस ऐसे किशोर कैदी बंद मिले, जिनकी असल उम्र अधिक बताकर जेल भेज दिया गया है. इसी को लेकर किशोर न्याय परिषद ने वैसे दस कैदियों की सही उम्र जानने की अनुशंसा की है.

किशोर न्याय परिषद की टीम ने माना कि समस्तीपुर मंडल कारा में कई किशोर बंद हैं. दरअसल टीम द्वारा जेल में हुए औचक निरीक्षण के दैरान यहां के तरुण वार्ड समेत अन्य कई वार्डों में टीम ने जायजा लिया. इस निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों को करीब दस कैदियों की असल उम्र को लेकर संदेह लगा.

निरीक्षण के दौरान परिषद के सदस्यों ने माना कि इस जेल में बंद कैदियों की असल उम्र से ज्यादा दिखा कर जेल भेजा गया है. बहरहाल टीम ने इन सभी दस कैदियों की उम्र का सत्यापन करने की अनुशंसा की है. सही उम्र का पता चलने के बाद इन कैदियों को जेल की बजाय बाल सुधार गृह (Juvenile Home in Samastipur) में भेजा जा सकेगा. गौरतलब है कि किशोर न्याय परिषद को महीने में एक बार जेलों में निरीक्षण करते हैं. साथ ही परिषद जेलों में कैदियों को दी जाने वाली अन्य सुविधा, जैसे रसोईघर, शौचालय, मेडिकल व्यवस्था आदि का भी निरीक्षण करते हैं.

