समस्तीपुर: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) में संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार अब कम होने लगी है. बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3475 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन समस्तीपुर जिले में कोरोना (Increasing Corona Cases In Samastipur) संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है. जिले में पिछले 10 दिनों से हर दिन दो सौ से ज्यादा मामले सामने आ रही है. गुरुवार को भी जिले में कोरोना के 267 नए मामले मिले हैं.

दरअसल, सूबे के कई जिलों में संक्रमण की रफ्तार जरूर कमजोर पड़ी है. लेकिन समस्तीपुर जिले में हर दिन नए केस मिलने का आंकड़ा दो सौ से ऊपर ही है. जिला जनसंपर्क विभाग के जारी कोविड अपडेट के आंकड़ों को देखा जाए तो, 10 जनवरी को जिले में 338 पॉजिटिव केस मिले. वहीं 11 को 265, 12 जनवरी को 202, 13 जनवरी को 278, 14 जनवरी को 318, 15 जनवरी को दो सौ से थोड़ा कम 197, 16 जनवरी को 226, 17 जनवरी को 233, 18 जनवरी को 217 और 19 जनवरी को 267 नए केस आए हैं.

गौरतलब है कि, समस्तीपुर में कुल एक्टिव केस की संख्या 1215 पर पहुंच गई है. वहीं, जिले के मोउद्दीनगर और समस्तीपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक एक्टिव केस हैं. इन दिनों प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ धार्मिक स्थल जू पार्क सिनेमा हॉल और होटलों को 50% क्षमता के अनुसार खोलने का निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया है, जो अब 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. इसके बावजूद जिले में कोरोना के बढ़ते केस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है.



