समस्तीपुर: बिहार के (Crime in Samastipur) समस्तीपुर में पुलिस ने एक ट्रक से एक क्विंटल अस्सी किलो गांजा बरामद (Ganja Recovered from Truck in Samastipur) किया है. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार चालक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बंबईया निवासी लक्ष्मी सहनी के रूप में की गई है.

इस बाबत थानाध्यक्ष आफताब आलम ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक पर गांजा लोड होकर आ रहा है. थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल ने उक्त ट्रक की तलाशी ली. तलाशी लेने के क्रम में ट्रक से गांजा बरामद किया गया.

बरामद की गई गांजा की कुल मात्रा एक क्विंटल अस्सी किलो बताई गई है. मिली जानकारी के अनुसार गांजा से लदी ट्रक दरभंगा से चली थी. मुसरीघरारी के एक कारोबारी के यहां पहुंचाना था. पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

'चालक के बयान पर ट्रक मालिक एवं कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.' - आफताब आलम, थानाध्यक्ष

