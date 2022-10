समस्तीपुर: जिले में डेंगू का प्रकोप ( Dengue outbreak in Samastipur) बढ़ता जा रहा. मोरवा प्रखंड के चकपहाड़ की रहने वाली एक आठ वर्षीय बच्ची की इससे मौत हो गयी. इससे पहले डेंगू के कारण दो मरीजों की जान जा चुकी है. जिले में डेंगू से मरनेवालों की संख्या तीन (third death due to dengue in samastipur) तक पहुंच गयी है. जिले में डेंगू से करीब 33 से अधिक लोग प्रभावित हैं. कई मरीज पटना के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं. जिले के सदर अस्पताल समेत अन्य कई अनुमंडलीय अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग वार्ड बनाया गया है.

जानिए क्या है डेंगू मच्छरः जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, उस मच्छर का नाम मादा एडीज मच्छर है. यह दिखने में भी सामान्य मच्छर से अलग होता है और इसके शरीर पर चीते जैसी धारियां बनी होती है. यह मच्छर अक्सर रोशनी में ही काटते हैं. डेंगू के मच्छर दिन में खासकर सुबह के वक्त काटते हैं. वहीं, अगर रात में रोशनी ज्यादा है तो भी यह मच्छर काट सकते हैं. इसलिए सुबह और दिन के वक्त इन मच्छरों का ज्यादा ध्यान रखें. एडीज बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता. इंसान के घुटने के नीचे तक ही पहुंच होती है.

प्लेटलेट्स की संख्या घट जातीः डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है. 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच रहने वाला प्लेटलेट्स यदि 20 हजार के नीचे आ जाये तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. इसमें तेज बुखार के साथ हड्डियों के जोड़ों में तेज दर्द, सिर दर्द, उल्टी, मतली, आंखों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण शामिल हैं. सांस लेने में दिक्कत और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

डेंगू के लक्षण

त्वचा पर चकत्ते

तेज सिर दर्द

पीठ दर्द

आंखों में दर्द

तेज बुखार

मसूड़ों से खून बहना

नाक से खून बहना

जोड़ों में दर्द

उल्टी

डायरिया

डेंगू से कैसे करें बचाव:

अगर आपको जरा भी लगे कि आपके बुखार है तो तुंरत डॉक्टर से संपर्क करें

डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासिटामोल ले सकते हैं

अत्याधिक गर्मी में ज्यादा देर रहने से बचें

हमेशा सोते समय मच्छरदानी या फिर का इस्तेमाल करें

बुखार 102 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा है तो शरीर पर पानी की पट्टियां रखें

ऐसे कपड़े पहने, जिससे शरीर का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा ढका रहे

अपने आस पास खुला साफ पानी एकत्रित न होने दें

डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ और ठहरे पानी में पनपता है

खिड़की और दरवाजों में जाली लगवाएं

अपने आस-पास सफाई बनाएं रखें

प्लेटलेट्स लगातार जांच कराते रहें

खाने-पीने का पूरा ध्यान रखें

अपना सकते हैं ये घरेलू उपाय: