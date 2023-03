समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों के (morale of miscreants in Samastipur is high) हौसले बुलंद हैं. रोजाना कहीं ना कहीं बदमाश किसी ना किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं. वारिसनगर थानाक्षेत्र में सीएसपी संचालक को गोलीमार कर हुई लाखों की लूट के विरोध में सोमवार को व्यवसाइयों ने जमकर हंगामा किया. आंदोलनकारी व्यवसाइयों ने वारिसनगर बाजार को बंद कर वर्तमान थानाध्यक्ष को हटाने की मांग की.

ये भी पढ़ें :Samastipur Crime: 'सॉरी दोस्तों आज मेरा आखिरी दिन..' इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, सुबह पेड़ से लटकी मिली लाश

वर्तमान थानाध्यक्ष हटाने की मांग: जानकारी के अनुसार, बीते दिनों हुए घटना से आंदोलित व्यवसाइयों ने वारिसनगर के मुख्य बाजार को बंद कर दिया है. पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आंदोलन कर रहे व्यवसाई व स्थानीय लोगों ने मांग की है कि लूट में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो. वहीं थाने से महज कुछ ही दूरी पर घटित इस घटना को लेकर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए वर्तमान थानाध्यक्ष को यहां से हटाने की मांग भी कर रहे.

आपराधिक घटना से व्यवसायी सहमे: वारिसनगर थानाक्षेत्र के महज कुछ दूरी पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. अपराधियों ने सीएसपी संचालक को सरेआम गोली मारकर साढ़े छह लाख की लूट रुपये लूट कर फरार हो गये. घटना के चौबीस घण्टे बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पायी है. पुलिस अन्य मामलों की तरह अंधेरे में हाथपैर मार रही.वहीं रोज-रोज आपराधिक घटना से लोग सहमे हुए हैं.

"अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूट के विरोध में प्रसाशन के खिलाफ गुस्सा है. थाने से महज कुछ की दूरी पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और वर्तमान थानाध्यक्ष को यहां से हटाया जाय." - व्यवसायी, समस्तीपुर