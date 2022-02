समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के फतेपुरवाला पंचायत के पानी भरे चौर से एक व्यक्ति (Crime In Samastipur) का शव बरामद (Dead Body Found In Mushrigharari) किया गया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एनएच 28 को जाम (NH 28 Jam In Samastipur) किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

मिली जानकारी के अनुसार फतेपुरवाला गांव के रहने वाले झगरू सिंह के 40 वर्षीय पुत्र संजय सिंह शुक्रवार की रात में अपने गांव में ही भोज खाने गए थे. उसी दौरान एक शख्स ने फोन करके उन्हें बुलाया. संजय बुलाए गए स्थान पर पहुंच गयी. रात भर घर नहीं लौटने पर परिजनों ने सुबह से ही संजय सिंह की तलाश करनी शुरू कर दी. उसी दौरान पानी भरे चौर में एक शव देखा गया. जिसके बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव की पहचान संजय कुमार सिंह के रूप में की.

वहीं, इस घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने एनएच 28 को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक को फोन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. मौके पर पहुंची पुलिस के काफी समझाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है.

