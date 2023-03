समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में एक किशोर का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ. पुलिस इस मामले में आत्महत्या का एंगल देख रही है, वैसे पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मानकर चल रही है. वारदात पटोरी थाना क्षेत्र के हसनपुर सूरत गांव का है. जहां 10वीं में पढ़ने वाले CBSE बोर्ड के छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया. बच्चे का दसवीं बोर्ड की परीक्षा थी. उसी दौरान उसकी डेडबॉडी मिलने से परिजन भी हैरान हैं.

10वीं के छात्र का पेड़ से लटका मिला शव: पुलिस को मौके से कई संदिग्थ सामान भी बरामद हुआ है. जानकारी के अनुसार युवक की पहचान अमन राय (16 वर्ष) के रूप में हुई है. अमन हसनपुर के सूरत गांव का रहने वाला था. गांव वालों ने बताया कि ''अमन दसवीं का छात्र था और वो सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा दे रहा था. जब सुबह लोगों ने उसके शव को पेड़ पर टंगा देखा तो पुलिस को सूचना दी गई.'' अमन के मौत की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

घटनास्थल से मिली खाली शराब की बोतल : स्थानीय लोगों की मानें तो घटनास्थल के पास से शराब की खाली बोतल व ग्लास भी मिली है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया है. ये हत्या है या फिर आत्महत्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि अमन की मौत कैसे हुई है.

सोशल साइट पर पोस्ट किया आत्महत्या वाली बात: स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक ने अपने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर अपना अंतिम मैसेज पोस्ट किया था जिसमें लिखा था 'Sorry Friends today in Last Day.' यानी 'माफ करना दोस्तों आज मेरा आखिरी दिन है.' इसी पोस्ट के बाद युवक की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली है. शराब और संदिग्ध सामान पुलिस को शक पैदा कर रहा है. पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है.