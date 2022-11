समस्तीपुरः समस्तीपुर जिले के मथुरापुर ओपी इलाके में बेखौफ अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया (Firing During Loot In Samastipur) है. घटना बूढ़ी गंडक पुल की है, जहां दुकान बंद कर आ रहे दो व्यक्तियों को अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान गोली मारकर जख्मी (Criminals shot two businessmen in Samastipur) कर दिया. दोनों व्यक्तियों से करीबन 5 लाख रुपयों भरा बैग लेकर अपराधी फरार हो गए. भागने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की है.आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख अपराधी दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग करते हुए मुख्य बाजार की तरफ भाग निकला.

"अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और शहर एवं अपराधियों के भागने की दिशा में छापेमारी की जा रही है."-सेहबान हबीब फखरी, सदर डीएसपी

इलाज के लिए हायर सेंटर रेफरः स्थानीय लोगों की मदद से घायल कारोबारियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.

बोले पीड़ित व्यवसायीः घटना के संबंध में पीड़ित व्यवसाई संजय कुमार साह एवं विनोद कुमार ने बताया कि दोनों भाई साथ-साथ बाजार समिति में दुकान बंद कर बाइक से गोला रोड स्थित अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो की संख्या में अपराधियों ने पहले उन्हें धक्का देकर गिरा दिया फिर रुपयों भरा बैग छीनने की कोशिश की. इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों को गोली मारकर जख्मी कर दिया और रुपए भरा बैग लूटकर फरार हो गये. हालांकि पीड़ित व्यवसायियों ने लूट की रकम का सही तौर पर खुलासा नहीं किया है. लेकिन करीब ₹5 लाख लूट की आशंका जताई गई है.

