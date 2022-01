समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में कोरोना की तीसरी (Third Wave Of Corona In Samastipur)लहर में कोरोना जांच की आंकड़ों में लगातार तीन दिनों से (Corona Testing Decreased In Samastipur ) कमी आने का मामला सामने आया है. ऐसे में बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि, क्या जिले में जांच के नाम पर टारगेट पूरा करने का केंद्रों पर खेल चल रहा था.

दरअसल, जिले में कोरोना जांच को लेकर जनसंपर्क विभाग के बीते एक सप्ताह के आंकड़े पर गौर किया जाए तो 05 जनवरी को 8705, छह जनवरी को 8737, वहीं, 07 जनवरी को विभाग ने आंकड़े जारी नहीं किया. इसके बाद 08 जनवरी को 8538, 9 जनवरी को 8595 और 10 जनवरी को 7993 कोरोना जांच किया गया. इसी दरमियान 10 जनवरी को कल्याणपुर पीएचसी में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हुआ था. जहां, टेक्नीशियन पर फर्जी तरीके से जांच रिपोर्ट तैयार करने पर केस दर्ज किया गया था.

वहीं, विभागीय सख्ती के बाद जिले में कोरोना जांच की आंकड़े अचानक कम हो गए, विभागीय डाटा के अनुसार, 11 जनवरी को 6755, 12 जनवरी को 6401 और गुरुवार 13 जनवरी को यह 6050 है. यानी बीते तीन दिनों से संक्रमण का (Corona Infection In Samastipur)आंकड़ा जरूर बढ़ा, लेकिन जिले में जांच दो से ढाई हजार कम हो गई है. बहरहाल यह आंकड़े इस बात की गवाही दे रहा, क्या टारगेट पूरा करने का यह खेल जिले के अन्य केंद्रों पर भी जारी था.

गौरतलब है कि, जिले में कोरोना के पहली लहर में जांच का दायरा जहां काफी कम था, वहीं दूसरी लहर के दौरान कोरोना जांच प्रतिदिन 5000 से 6000 के बीच रहा था. वहीं, इस वर्ष संक्रमण बढ़ने के साथ ही शुरुआती जांच के आंकड़ों में काफी उछाल देखा गया. वैसे इस नंबर के पीछे चल रहे कुछ खेल उजागर होने के बाद, कोरोना जांच की आंकड़े फिर से पहले की तरह आने लगी है.



