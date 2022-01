समस्तीपुर: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona Virus) के दौरान बिहार वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है. 30 हजार से ऊपर गए केस अब होने लगे हैं. वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले में करीब 20 दिनों के बाद संक्रमण (Covid Cases In Samsatipur) का आंकड़ा 200 से नीचे आ गया है. हालांकि अभी भी सभी को सावधानी बरतने की जरुरत है. मास्क और कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना है. जिससे कि संक्रमितों की संख्या को घटाया जा सके.



समस्तीपुर जिले में रोज 100 से ऊपर केस मिल रहे हैं. वैसे राहत की बात यह है कि मरीजों की रिकवर होने का आंकड़ा अब बेहतर हुआ है. गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घण्टे में यंहा 100 केस मिले हैं. वहीं, 204 मरीजों ने कोरोना को मात दे दिया है. वैसे अभी भी यंहा एक्टिव केस की संख्या 673 है. गौरतलब है कि जिले में तेजी से बढ़े संक्रमण का आंकड़ा डराने लगा था. जिले में कई-कई दिन पटना के बाद सबसे अधिक केस मिल रहे थे. वैसे अब हालात में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है.

बता दें कि बीते दिनों आई रिपोर्ट के अनुसार 336 नए मरीजों के साथ राजधानी पटना पहले नंबर पर था जबकि 214 नए केस के साथ बेगूसराय दूसरे नंबर पर रहा. वहीं, मुजफ्फरपुर में 122, पूर्णिया में 119 और समस्तीपुर में 102 केस मिले थे. इसके अलावा अन्य जिलों में 100 से कम की संख्या में केस आए थे. वहीं 26 जनवरी को पटना एम्स के कोरोना वार्ड में 4 संक्रमितों की मौत हो गई थी.

