समस्तीपुर: जिले में इन दिनों बायो मेडिकल वेस्ट की डंपिंग को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. जिले के विभिन्न सड़कों पर बने कूड़ा डंपिंग स्पॉट (Garbage Dumping Spot In Samastipur) पर खुलेआम बायो मेडिकल वेस्ट को फेंका जा रहा (Bio Medical Waste Dumped On Streets Of Samastipur) है. इस वजह से इलाके में गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. स्वास्थ्य विभाग की सख्ती से सरकारी और निजी रजिस्टर्ड अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर थोड़े गंभीर जरूर हैं. लेकिन सैकड़ों अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी लैब इसको लेकर लापरवाही बरत रहे हैं.







ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 को हिरासत में लिया

सड़कों पर डंप किया जा रहा मेडिकल वेस्ट: सड़कों के आसपास और कूड़ा डंपिंग स्पॉट पर नियमों को दरकिनार कर लगातार बायो मेडिकल वेस्ट को फेंका जा रहा है. वैसे समय-समय पर बिहार प्रदूषण बोर्ड की चेतावनी पर स्वास्थ्य महकमा जरूर इसको लेकर गंभीर होता है, लेकिन फिर से दोबारा से वही व्यवस्था लागू हो जाती है. जिले के गली मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में चलने वाले अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी लैब हैं, जो खुलेआम सड़कों पर मेडकिल वेस्ट को डंप करते हैं.

समस्तीपुर में 65 अस्पताल और 63 लैब रजिस्टर्ड: वहीं, सिविल सर्जन कार्यालय के आंकड़ों में यहां 65 अस्पताल और 63 लैब रजिस्टर्ड हैं. बहरहाल रजिस्टर्ड अस्पताल और लैब बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर गंभीर जरूर हैं. लेकिन बड़ी संख्या में चल रहे अवैध निजी अस्पताल और लैब मेडिकल वेस्ट को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हैं. वैसे इस पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए. जिले के सिविल सर्जन भी इस पर बेबस नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पताल समेत लैब का रजिस्टर्ड बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर ही दिया जाता है. वैसे अवैध अस्पताल और लैब नियंत्रण से जरूर बाहर हैं.

ये भी पढ़ें- सिवान में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बसंतपुर PHC में हेल्पर द्वारा बंध्याकरण करने का तस्वीर वायरल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP