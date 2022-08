समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया (Police Took Action Against Smuggler In Samastipur) है. जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र (Dalsinghsarai Police Station Area) में 40 किलो से अधिक गांजा के साथ करीब आधे दर्जन नशे के सौदागर पकड़े गए. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में 40 किलो गांजा के साथ पुलिस ने गांजा तस्कर को दबोचा है.

बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभाव में लाने के बाद जिले में नशीले पदार्थों का धंधा चरम पर है. जिले के हर क्षेत्र में पुलिसिया दबिश के कारण यहां नशीले पदार्थो की तस्करी थम नहीं रही है.जिले में नशे के सौदागरों से संबंधित गुप्त जानकारी दलसिंहसराय पुलिस को मिली जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम एनएच 28 पर वाहनों की जांच में जुट गई.

स्विफट कार से गांजा बरामद: उसी वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक स्विफट कार से करीब 40 किलो गांजे (40 Kg Ganja Recovered At Samastipur) के साथ पांच तस्करों को दबोच लिया. पुलिस जानकारी के अनुसार, इन तस्करों से एक देसी पिस्तौल और अन्य चीजें भी बरामद हुई है. वैसे अब पुलिस इन तस्करों के जरिये जिले में इनके गिरोह के और लोगों की तलाशी में जुटी है.



पूछताछ में तस्करों ने कबूला जुर्म: गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि गांजे के इस खेप को पहले ट्रेन से बेगूसराय लाया गया. जिसके बाद इसे कार से दलसिंहसराय लाकर और तस्करों में बेचने के लिए गांजे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता.