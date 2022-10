समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम (City council team reached to remove encroachment in Samastipur) को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्टेशन रोड स्थित रामबाबू चौक के पास स्थानीय दुकानदारों ने नगर परिषद की टीम पर हमला बोल दिया. इस दौरान कहीं-कहीं पुलिस और दुकानदारों के बीच नोकझोंक (Clashes Between Police and shopkeepers in Samastipur) हुई तो कहीं हिंसक झड़प भी हुई है. इस दौरान लाठी-डंडे से लैस दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

पांच सौ दुकानदारों को दिया गया था नोटिस: लोगों के आक्रोश को देखते हुए परिषद के कर्मी और पुलिस के जवान मौके से जान बचाकर भागे. इस दौरान पूरा इलाका कई घंटों तक रणक्षेत्र बना रहा. दरअसल, नगर परिषद की उक्त जमीन पर वर्षों से स्थानीय दुकानदारों का कब्जा है. पिछले कई सालों से दुकानदार अपनी दुकानें चला रहे हैं. नगर परिषद की तरफ से करीब पांच सौ दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने जमीन को खाली नहीं किया.

जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया: शुक्रवार की दोपहर नगर निगम के कर्मी मजिस्ट्रेट के साथ रामबाबू चौक पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. जैसे ही निगम के कर्मी रामबाबू चौक पहुंचे दुकानदार आक्रोशित हो गए और टीम पर हमला बोल दिया।इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और सीओ के साथ मारपीट की।

"जमीन रेलवे की है और नगर परिषद इसे अपनी जमीन बताकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है. मारपीट की घटना के बाद सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए हैं. "-स्थानीय दुकानदार

