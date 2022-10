समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में सेना के जवान पर छेड़खानी का आरोप (Army Jawan Accused Of Molestation In Samastipur) लगा है. ट्रेन में सफर के दौरान सेना के एक जवान पर नशे में छात्रा के साथ छेड़खानी की. जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर समस्तीपुर जीआरपी ने आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया. नई दिल्ली-दरभंगा सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस (Molestation With Girl Student In Samastipur) की घटना बताई जा रही है. जिसमें सफर कर रही एक छात्रा ने ट्रेन में सेना के एक जवान पर मिसबिहेब का आरोप लगाया है.

सेना के जवान पर छेड़खानी का आरोप : मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जंक्शन पर पीड़िता की शिकायत पर जीआरपी ने ट्रेन से आरोपी जवान को हिरासत (Army Jawan Accused Of Misbehab) में लेकर पूछताछ की. पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि- 'B4 बोगी में सफर के दौरान नशे की हालात में मेरे साथ सेना के जवान ने बदसलूकी की.'

नशे की हालत में छेड़खानी का आरोप : समस्तीपुर जंक्शन पर उतरने के बाद पीड़िता ने अपने पिता को आपबीती बताई और जीआरपी में इसको लेकर शिकायत की. वैसे इस मामले में जीआरपी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नदर आए. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जवान दरभंगा का रहने वाला बताया जा रहा है.

