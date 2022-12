समस्तीपुर: इस बार के नगर निगम के चुनाव परिणाम में वीआईपी चेहरों को जनता ने नकार दिया है. बड़ी बड़ी हस्तियों के रिश्तेदारों पर जनता ने भरोसा नहीं जताया है. पूर्व डिप्टी मेयर की बहू की जहां हार हुई है वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या हजारी भी चुनाव हार गईं हैं. समस्तीपुर मेयर के पद पर अनीता राम ने जीत दर्ज की है. उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी को हरा दिया है. अनिता राम नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं. (Maheshwar Hazari wife lost mayor election) (Anita Ram became mayor of Samastipur) (nagar nigam in bihar)

महेश्वर हजारी पत्नी को नहीं जीता सके मेयर का चुनाव: मतगणना शुरू होने के साथ ही अनीता राम ने बढ़त बना ली और महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या हजारी पिछड़ते चली गईं. चुनाव परिणाम आने तक ऐसी ही स्थिति बनी रही. जनता ने नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन को उनके कामों का तोहफा जीत के रूप में दिया है. वहीं डिप्टी मेयर के पद पर रामबालक पासवान ने जीत दर्ज की है. (Ram Balak Paswan became Deputy Mayor of Samastipur)

पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू को चटाई धूल: बता दें कि बेतिया नगर निगम चुनाव में डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू की हार हुई है. पूर्व नगर परिषद की चेयरमैन गरिमा देवी सिकारिया ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी. पहले राउंड की गिनती से ही गरिमा देवी सिकारिया ने बढ़त बनाया हुआ था. गरिमा देवी सिकारिया की जीत बेतिया विधानसभा के लिए भी बहुत बड़ी जीत है. जो आगे की दशा और दिशा तय करेगी.



मैदान में कुल इतने प्रत्याशी: दूसरे चरण में प्रत्याशियों की कुल संख्या 11127 है. जिसमें 5154 पुरुष और 5973 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. 5154 पुरुष अभ्यर्थियों में वार्ड पार्षद के लिए 4345, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 443, मुख्य पार्षद पद के लिए 366 प्रत्याशी शामिल हैं. 5973 महिला अभ्यर्थियों में वार्ड पार्षद पद के लिए 5085, ओपन पार्षद पद के लिए 392 और मुख्य पार्षद पद के लिए 496 शामिल हैं. साथ ही इस चरण में कुल 14 वार्ड पार्षद अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं.