सहरसाः बिहार के सहरसा में एक बार फिर लूट की घटना (Loot in Saharsa) को अंजाम दिया गया. जहां सदर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक के पास हथियार से लैस बाइकसवार अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट (Youth Injured During Loot In Saharsa) के दौरान एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया. उसके बाद घायल युवक का बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए. वहीं, युवक को आनन-फानन में शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका चल रहा है.

बताया जाता है कि लूट के दौरान हुई फायरिंग में गोली युवक के पैर में लगी. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का नाम सौरभ कुमार सुमन है, जो मधेपुरा जिले के चौसा का रहने वाला बताया जाता है. वहीं, पीड़ित ने बताया कि वो मधेपुरा से बाइक से किसी को छोड़ने सहरसा आया था और वापस मधेपुरा रहा था. लौटने के क्रम में रात करीब सवा तीन बजे के करीब सदर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक के समीप हथियार से लैस बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक रोका और लूटपाट करने लगे.

इसी बीच जब युवक ने बदमाशों का विरोध किया, तो उनलोगों ने उसे पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और बाइक व मोबाइल लूटकर फरार हो गए. फिलहाल युवक का इलाज शहर के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.



