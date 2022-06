सहरसा: बिहार में अपराध (Crime In Bihar) और अपराधियों का बोलबाला है. इसे लेकर लोगों में भी गहरी नाराजगी है. ऐसे में जब एक अपराधी को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ा तो उसकी शामत आ गई. लोगों ने इस युवक की जमकर धुनाई कर दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने आए थे इसी दौरान लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया. वहीं दो मौके से भाग निकले. वायरल वीडियो ( Viral video Of Criminal With Weapon In Saharsa) सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भोंड़ा चौक (Viral video of Simri Bakhtiyarpur Bhonda Chowk) के समीप का बताया जा रहा है.

अपराधी को लोगों ने पीटा: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग लाठी डंडे, बेल्ट रस्सी से पकड़ में आए युवक की पिटाई कर रहे हैं. इस दौरान युवक छोड़ देने के लिए गुहार लगा रहा है लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था किसी ने उसपर रहम नहीं खाया. हाथ में देसी कट्टा लिये युवक से स्थानीय लोगों द्वारा पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान युवक खुद बता रहा है कि अपने दो अन्य सहयोगी के साथ एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने भोंड़ा चौक पहुंचा था.

युवक ने कबूला अपना गुनाह: युवक ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने आए थे जिसमें दो अन्य सहयोगी भाग गये और मैं पकड़ा गया. एक गाड़ी पर तीन लोग थे. इधर लूट करने आए थे. उसके बाद भाई लोगों ने पकड़ लिया. सागर यादव और अवनीश कुमार भाग गया. सागर यादव का घर इनरवा में है अवनीश का रामपुर में है. मेरे घर भी इनरवा में है.

"मेरे पापा का नाम नरेश यादव है. सागर के बाप का नाम रघु यादव है. हम लोग लूट करने आए थे."- युवक

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

