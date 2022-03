सहरसाः एक तरफ सरकार लोगों के जमीन संबंधी विवाद (Land Dispute In Saharsa) को सुलझाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जनता को लूटने में लगे हैं. सप्ताह के हर शनिवार को थाने में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को जनता दरबार आयोजित कर जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने का निर्देश दिया गया है. लेकिन वहां पहुंचने वाले लोगों का भी अंचलकर्मी (Clerk Anil Taken Bribe In Saharsa) आर्थिक दोहन करने से नहीं चूक रहे हैं.

3 हजार रुपये घूस की मांगः घूसखोरी का ताजा मामला जिले के सौर बाजार अंचल का है, जहां के कर्मी खुलेआम केस की नकल कॉपी लेने के लिए 3 हजार रुपये घूस की मांग करते हैं. लोगों द्वारा कम रुपये दोने पर उन्हें फटकार भी लगाई जाती है. अपने कार्यालय में बैठकर घूस लेते इन कर्मी को इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि वे किसी गरीब से पैसे ऐठ रहे हैं. अंचलकर्मी की इस करतूत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.



पूरी रकम नहीं देने पर लगती है फटकारः वायरल वीडियो में कर्मी जनता दरबार में आए कागजात और अंचलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की नकल लेने के लिए व्यक्ति से खुलेआम 3 हजार की घूस मांग रहा है. जिनमें 1 हजार रुपये लेने के बावजूद भी वो एक ही केस की नकल देने की बात करते हैं. बल्कि अन्य नकल नहीं दे रहे हैं और उल्टे आए हुए व्यक्ति को डांट भी रहे हैं.

घूस में कई कर्मचारियों की हिस्सेदारीः इतना ही नहीं घूसखोर कर्मी इस रकम में अंचल के अन्य कर्मचारियों का हिस्सा भी होने की बात कर रहा है. यानी इसमें उनके अन्य लोग भी शामिल हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वे रुपये वसूलने के लिए डांट डपट भी लगा रहे हैं. बताया जाता है कि ये कर्मी सीओ कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर तैनात हैं और इसका नाम अनिल है. अब ऐसे में देखना होगा कि वायरल वीडियो की सत्यता क्या है? और कर्मी पर क्या कार्रवाई होती है.

