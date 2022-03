सहरसा: बिहार के सहरसा में ई-कॉम कूरियर कंपनी के ऑफिस में चोरी (Theft in E Com Courier Company in Saharsa) का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सदर थाना क्षेत्र के हकपारा पेट्रोल पंप के नजदीक ई कॉम कूरियर कंपनी की दुकान में शनिवार देर रात अज्ञात चार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था. चोरी की पूरी वारदात कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. कंपनी के मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि कार्यालय में दो लाख 61 हजार रुपये नकद रखे हुए थे. साथ ही 50 से 60 हजार के कीमती सामानों की भी चोरी हो गई है.

अपराधियों के हौसले बुलंद: घटना के बाद सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना मिली है. जांच की जा रही है. गौरतलब है कि सहरसा में दिनों दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. अपराधी बेखौफ होकर दिनदहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस प्रशासन को बदमाशों के दिलों में खौफ नहीं है.

वांटेड अपराधी गिरफ्तार: हालांकि पुलिस सहरसा में अपराध (Crime In Saharsa) की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में कुछ दिन पहले सहरसा पुलिस को एक बार बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी. कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे द्वारा जिले के टॉप टेन अपराधी की सूची में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा (Most wanted criminal arrested in Saharsa) था. पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और गांजा के साथ-साथ स्मैक भी बरामद किया था.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

