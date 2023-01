चेन स्नेचरों ने महिलाओं के गले का छीना चेन

सहरसा: बिहार के सहरसा में नव वर्ष (New Year Celebration In Saharsa) को लेकर रक्त काली मंदिर में महायोगनी मेला (Mahayogni Fair at Rakta Kali Temple In Saharsa) लगा हुआ है जो मेला 1 महीने तक चलेगा. जहां श्रद्धलुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. दूर-दूर से लोग नव वर्ष के मौके पर आकर रक्त काली मां का दर्शन कर रहे हैं. और साथ ही साथ मेला का भी आनन्द उठाते नजर आ रहे हैं. रविवार यानी 1 जनवारी को इसी कड़ी में 5 महिलाओं का उचक्कों ने गले से सोने का चेन स्नेचिंग कर फरार हो गए. जिसमें एक उचक्कों को गिरफ्तार कर लिया गया गया. घटना सदर थाना क्षेत्र के रक्त काली मंदिर परिसर की बताई जा रही है. पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- पूरे पटना में चेन छीनने की प्लानिंग करने जुटे थे 7 अपराधी, पुलिस ने धर दबोचा

स्नेचरों ने 5 महिलाओं के गले से चेन छीन लिया : मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को नव वर्ष को लेकर रक्त काली मंदिर में रक्त काली मां की दर्शन और मेला देखने को लेकर मंदिर परिसर और मेला में लोगों की काफी भीड़ थी. सबलोग नव वर्ष को लेकर घूम रहे थे. उसी दौरान उचक्कों ने तकरीबन 5 महिला का चेन स्नेचिंग कर फरार हो गए. हालांकि घटना स्थल पर मौजूद पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. सलखुआ प्रखंड के डीह टोला वार्ड नं 9 की रहने वाली गुड़िया देवी पति दिनेश साह के लगभग 30 हजार रुपये के सोने का मंगलसूत्र छीन लिया.

एक चेन स्नेचर गिरफ्तार : सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा वार्ड नं 40 की रहने वाली कंचन देवी पति छोटू साह की पत्नी की 40 हजार रुपए के सोने की मंगलसूत्र, सदर थाना क्षेत्र के ही नगरपालिका चौक निवासी अलका सिंह का 55 हजार रुपये के आसपास का मंगलसूत्र चेन स्नेचरों ने छीन लिया. गौतम नगर निवासी दिनेश सिंह के पत्नी रूबी देवी का 40 हजार का मंगलसूत्र एवं कचहरी ढाला निवासी रितेश झा की पत्नी बिना देवी का भी लगभग 60 हजार रुपये के सोने की चेन उच्चकों द्वारा स्नेचिंग कर लिया गया. इस घटना को लेकर सदर थाना अध्य्क्ष सुधाकर कुमार ने कहा कि- 'एक युवक को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.'