सहरसा: बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पोल से टकरा (Scorpio lost control and hit the pole In Saharsa ) गई. घटना सदर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास की बतायी जा रही है. जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन बिजली के खम्भे से टकराने के बाद सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में उतर गई. हादसा दोपहर के वक्त का बताया जाता है. गनीमत रही कि किसी के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं. जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें - Accident in Begusarai : बेगूसराय में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में बस ने मारी टक्कर, होमगार्ड जवान की मौत



बिजली के खम्भे से टकराई स्कॉर्पियो: दरअसल नया बाजार रोड तरफ से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी और और सामने से एक ट्रक आ रही थी उसी दौरान एक बाइक बीच में आ गयी. बाइक चालक को बचाने में स्कार्पियो अनियंत्रित होकर बिजली के खम्बे में ठोकर मार दी. जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और बाइक सवार व्यक्ति बाल बाल बच गया. वहीं स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. केवल स्कॉर्पियो चालक को हल्की फलकी चोटें लगी है. वहीं स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. केवल स्कॉर्पियो चालक को हल्की चोटें लगी हैं.

"एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी और और सामने से एक ट्रक आ रही थी उसी दौरान एक बाइक बीच में आ गयी. जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और बाइक सवार व्यक्ति बाल बाल बच गया" :- प्रत्यक्षदर्शी

यह भी पढ़ें - भोजपुर में भीषण सड़क हादसा: दो की मौत...आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम