सहरसाः बिहार के सहरसा में ऑपरेशन के दौरान प्राइवेट अस्पताल में किडनी निकालने का मामला प्रकाश में आया है. मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर किडनी निकालने का आरोप लगाया है. इसके विरोध में परिजनों ने सहरसा सुपौल मुख्यमार्ग को घंटों जाम कर (Protest Against Doctor In Saharsa)दिया. पीड़ित जिले के बिहरा थाना के पुरीख की है. मृतक के परिजन विष्णु मुखिया ने बताया कि ईलाज के दौरान सहरसा के डॉ अजय कुमार सिंह ने मेरे चाचा का किडनी निकाल लिया(Doctor Accused For Removing Kidney OF Patient In saharsa) , जिसके बाद उसकी मौत हो गयी. दिनेश मुखिया के परिवार में अन्य सदस्यों के अलावा तीन छोटे बच्चे हैं. हमारी मांग मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाय. मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.

पथरी का हुआ था ऑपरेशनः मृतक के परिजनों ने बताया कि पुरीख गांव निवासी दिनेश मुखिया का पथरी ऑपरेशन के दौरान उसका किडनी निकाल लिया गया था, इसके बाद उनकी मौत हो गयी. ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मरीज के साथ बदसलूकी करके वहां से निकाल दिया. इसके बाद हमलोग दिनेश मुखिया को लेकर आईजीएमएस पटना ले गए. वहां सीनियर डॉक्टर ने बताया कि इनको घर ले जाइये. जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है. इनको किडनी नहीं है. वहां से पुनः सहरसा लेकर आ गये और सहरसा सदर अस्पताल में आज सुबह उनकी मौत हो गयी.





"डॉ अजय कुमार सिंह के आयुष नर्सिंग होम में इलाज के बाद मरीज की मौत हो गयी. परिजनों का आरोप है कि पथरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज की किडनी निकाल लेने के से मरीज की मौत हो गयी है. इसी के विरोध में मरीज के परिजनों ने सहरसा-सुपौल मार्ग को जाम कर दिया है. मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गयी है. वे मौके पर पहुंच रहे हैं."- चंद्रशेखर तांती, एसआई बिहरा थाना

