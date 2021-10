सहरसा: बिहार के सहरसा जिले (Crime in Saharsa) में अपराध की योजना बनाते समय हथियार से लैस दो बदमाशों (Two Crimnal Planning Crime in Saharsa) को पुलिस ने पकड़ लिया. दोनों बदमाशों के पास से दो देसी पिस्टल, 8 कारतूस सहित दो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है. प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों बदमाशों अमित कुमार तथा ललन कुमार को न्यायालय (HC) में पेशकर जेल भेज दिया गया है. पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों का अपराधिक इतिहास (Criminal History) भी खंगाल रही है.

दरअसल, सहरसा के बख्तियारपुर पुलिस कानू टोला के बजरंगबली चौक से अपराध की योजना बनाते हथियार से लैस दो बदमाशों को पकड़ लिया. बख्तियारपुर थाना में थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

बताया जा रहा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर दोनों युवक भागने लगे. दोनों को खदेड़ कर पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया. गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की गयी. उन्होंने अपना नाम तथा घर बलवाहाट ओपी क्षेत्र बताया. जिसमें एक युवक बलवाहाट ओपी क्षेत्र के हरियो गांव निवासी गुणानंद यादव के 20 वर्षीय पुत्र अमित कुमार तो दूसरा युवक गलफरिया गांव के सिकेन्द्र यादव के 22 वर्षीय पुत्र ललन कुमार बताया जा रहा है.

दोनों युवकों की पुलिस ने तलाशी ली. तलाशी के क्रम में एक अमित कुमार के कमर से एक 9 एमएम का देसी पिस्टल तथा 4 कारतूस सहित एक मोबाइल बरामद किया गया, तो दूसरा ललन कुमार के कमर से भी एक 9 एमएम का देसी पिस्टल तथा 4 जिंदा कारतूस सहित एक मोबाइल बरामद किया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर बरामद हथियार व कारतूस सहित मोबाइल की जब्ती सूची तैयार करते हुए दोनों गिरफ्तार बदमाशों को न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया गया है.

