सहरसा : अंतर जिला गिरोह का सरगना और कई संगीन मामलों में वांछित कुख्यात सुपारी किलर तरुण यादव (Notorious killer Tarun Yadav arrested in saharsa)को बीती देर रात जिले के सोरबाजार थाना क्षेत्र के धमसैना गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान तरुण यादव के पास से 7.65 एमएम की एक पिस्टल और इसके तीन कारतूस मिले. सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय समेत कई जिले में हत्या जैसे कई संगीन मामलों में कई वर्षों से वांछित था(Tarun Yadav arrested with weapon from Saharsa). गुप्त सूचना के बाद डीएसपी सहरसा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सोरबजार के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने सघन छापामारी की. कुख्यात तरुण यादव खगड़िया जिला के मुफस्सिल थाना के चमन टोला का रहने वाला है.

सुपारी लेकर हत्या करना है मुख्य पेशा : तरुण यादव का मुख्य पेशा सुपारी लेकर लोगों की हत्या करना है. इस अपराधी को तलाश कई जिलों की पुलिस को थी. कुख्यात अपराधी तरुण यादव कई कांडों में फरार चल रहा था. इसने हाल ही में जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना के महखर गांव निवासी पुंजित कुमार यादव की हत्या चार लाख रुपये की सुपारी लेकर की थी. जिसे लेकर बख्तियारपुर थाने में मामला (कांड संख्या,371/22) दर्ज किया गया था.

अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : तरुण यादव की निशानदेही पर इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. तरुण यादव खगड़िया कांड (संख्या138/13), बेगूसराय कांड (संख्या 67/13) और सहरसा कांड संख्या.(371/22) में फरार चल रहा था. सुपारी किलर तरुण यादव की गिरफ्तारी के बाद सहरसा पुलिस थोड़ी देर के लिए राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जबतक इस कांड में संलिप्त सारे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तबतक पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहेगा.

