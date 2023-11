सहरसाः बिहार के सहरसा में सांड ने एक युवक को पटक दिया, जिससे उसकी मौत (Youth Dies After Being Attacked By Bull In Saharsa) हो गई. घटना जिले के सोनबरसा कचहरी थानां क्षेत्र के दिवारी गांव की बतायी जा रही है. मृतक की पहचान मिथिलेश यादव (45) के रूप में हुई है. युवक की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.