सहरसा: बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या (Murder For Land Dispute In Saharsa) कर दी गई है. जिले के बनगांव थाना क्षेत्र (Bangaon Police Station Area) में अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर चल रहे विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मामला ढ़ोली मोहनपुर गांव का है.

गांव वालों ने पीट पीटकर मार डाला: दरअसल यह मामला जिले के ढ़ोली मोहनपुर गांव का है जहां जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक राधे पासवान नाम के व्यक्ति की गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया है. बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से दोनों पक्ष में एक जमीन के टुकड़ी के लिए विवाद (Beaten To Death In a Land Dispute At Saharsa) होते रहता था. जिसमें बीते दिन दोनों गुट के लोग फिर से बहस करने लगे जिसमें एक पक्ष के कई लोगों ने अपने हाथों में गड़ासा, फरसा, लाठी-डंडे लेकर पहुंच गये और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने लगे. जिसमें एक युवक के शरीर पर कई बार फरसे से वार किया जिसके बाद उस व्यक्ति को जख्मी हालत में सदर अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया.

कैसे हुआ जमीन विवाद: बताते चलें कि ढ़ोली मोहनपुर गांव में बीते चार महीनों से राधे पासवान और जयकिशन पासवान के बीच जमीन की विवाद चल रहा था. जानकारी के अनुसार राधे पासवान ने नजदीकी थाने में इस विवाद के कारण अपने जमीन और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद दूसरे पक्ष के जय किशन पासवान ने अपने गुर्गों के साथ राधे पासवान के घर में घुसकर लूटपाट भी किया फिर भी नजदीकी थाने की पुलिस खामोश रही उसके बाद करीब ढ़ाई बजे पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनो पक्षों को एक साथ समझा-बुझाकर वापस लौट गई.

'जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में हमारे चाचा की मौत हो गई है. जयकिशन पासवान सहित कई लोगों ने एकसाथ हथियार से हमलोगों के उपर हमला कर दिया जिसमें हमारे चाचा को काफी गहरा चोट लगा जिसके बाद हमलोग अस्पताल लेकर पहुचें जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया'- संटू कुमार पासवान, मृतक का भतीजा

हथियार से लैस बदमाशों ने मार डाला: उसके कुछ ही पलों के बाद गुस्से में जय किशन अपने गुर्गों के साथ हथियार से लैस होकर राधे पासवान के पास पहुंचा और हमला करते हुए दिनदहाड़े राधे पासवान को फरसे से काट डाला. वहीं मृतक के भतीजे का कहना है कि यदि पुलिस समय से पहले गुंडों पर दबिश बनाती तो शायद हमारे चाचा जिंदा रहते.

