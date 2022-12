सहरसा: पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव निवासी उपेंद्र मंडल के पुत्र तालो कुमार से लूट की गई है. तालो कुमार वर्तमान में सहरसा में संचालित कोटा माइक्रोफाइनांस में कलेक्शन कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं. उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक पर तीन अपराधी सवार थे. अपराधियों ने हथियार के बल पर तालो कुमार से लगभग 33 हजार से ज्यादा रुपये लूट लिए. साथ ही उनसे मोबाइल, स्कैनर और बैग सब लूट लिया गया. लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए. (Loot from finance collection worker in Saharsa) ( Crime In Saharsa)

सहरसा में फाइनेंस कलेक्शन कर्मी से लूट: पीड़ित कर्मी द्वारा सदर थाने में लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं पीड़ित ने बताया कि रकम के साथ ही कंपनी द्वारा दिए गए टैब, स्कैनर , मोबाइल और बैग को भी अपराधियों ने लूट लिया. उक्त घटना को धमसैनी गांव से कोरलाही मोहल्ला जाने के दौरान बीच सड़क पर अंजाम दिया गया. अपराधियों ने गाड़ी को ओवरटेक कर लूटपाट की.

हथियार के बल पर लूटपाट: पीड़ित ने बताया कि वे मंगलवार की दोपहर धमसैनी गांव पहुंचे थे. जहां तीन सेंटर पर कुल कलेक्शन 33 हजार 457 रुपए को बैग में रखकर बाइक से कोरलाही गांव की ओर जा रहे थे. कोरलाही में भी कुछ सेंटर संचालित होते हैं. जैसे ही वे बायपास रोड पर पहुंचे, तभी पूर्व से घात लगाए एक बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने बाइक के सामने अपनी बाइक लगाकर उन्हें रुकने को मजबूर कर दिया.

"मुझे अपराधियों ने रोक दिया. जिसके बाद कनपटी में हथियार सटाकर रुपए भरा बैग लूट लिया. बैग में कंपनी द्वारा दिया गया टैब, स्केनर सहित अन्य कागजात थे. मोबाइल भी छीन लिया है."- तालो कुमार, पीड़ित

"लूट की शिकायत मिली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन किया जाएगा."- सुधाकर कुमार,सदर थानाध्यक्ष