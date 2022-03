सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में भव्य रूप से मनने वाली चैती दूर्गा पूजा (Chaiti Durga Puja in Sarhasa) को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. सहरसा जिले के अंतर्गत बाबा राम ठाकुर धाम पंचगछिया स्थित मां वैष्णवी भगवती मंदिर से पांच सौ एक कांवरियों का जत्था गांव के मुखिया रौशन सिंह कन्हैया द्वारा मुंगेर घाट के लिए रवाना किया गया. वहां से कांवरियें गंगा घाट से जल उठाकर पंचगछिया स्थित वैष्णवी मां भगवती माता को अर्पण करने के लिए जाएंगे.

इस अवसर पर कलश स्थापना की भी तैयारी पूरी कर ली गई है. मां भगवती के चरणों में कांवरियों द्वारा जलाभिषेक करने के लिए जत्थे को वेद मंत्रोच्चारण के साथ मुंगेर घाट के लिए रवाना किया गया. इस दौरान मां भगवती के जयकारे से पूरा इलाका गूंजता रहा. मुखिया रौशन सिंह कन्हैया ने बताया कि मुंगेर घाट से गंगा जल लेकर कांवरियों का जत्था पैदल यात्रा करते पहुंचेगा. दो अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा के दिन कलश स्थापना (Kalash of Chaiti Durga Puja on April two) की जाएगी.

इस अवसर पर कांवरियों द्वारा पंचगछिया स्थित वैष्णवी मां भगवती के चरणों में जलाभिषेक किया जाएगा. मुखिया ने कहा कि यह चैती दुर्गा पूजा दो अप्रैल से शुरू होकर दस अप्रैल तक चलेगी. चैती दुर्गा पूजा में हर दिन शाम में यूपी की देवी सुनैना कृष्णा जी द्वारा राम कथा की जाएगी. इस पूजा को लेकर पंचगछिया स्थित बाबा रामठाकुर धाम परिसर में तैयारी अंतिम चरण में है. बड़े-बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं. तोरण द्बार सजने लगे हैं. आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता के अलावे काफी लोग मौजूद थे.

