सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का बयान

सहरसा: बिहार में अभी कोरोना के नए वैरिएंट BF 7 (BF 7 variant of coronavirus) के अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है. बढ़ते हुए कोरोना के मामले को लेकर एक और जहां स्वास्थ्य विभाग सजग (Administration alert regarding corona in Saharsa ) है. वहीं सरकार भी इस बार शुरुआती दौर से ही काफी सजग दिख रही है. हालांकि, सहरसा सदर अस्पताल प्रशासन में भी एहतियातन तैयारी की जा रही है. सिविल सर्जन किशोर कुमार मधुप ने आमलोगों से अपील किया है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. बचे हुए डोज जिसने नहीं लिया है वह अवश्य ले लें.

एक सौ बेड का बनवाया गया कोविड अस्पताल: दरअसल एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है. सहरसा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन किशोर कुमार मधुप ने अपनी बातों को रखते हुए आमलोगों से अपील किया कि कोरोना से डरने की जरूरत नही है. केवल जिस व्यक्ति का आखड़ी डोज बचा हुआ है. वह अपना डोज अवश्य ले लें. उन्होंने बताया कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस आ रही है. उनका शत प्रतिशत पालन किया जा रहा है. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल सहरसा सहित अन्य जगहों पर कोरोना की जांच की जा रही है. सुबह 09 बजे से 02 बजे तक आरटीपीसीआर जांच की जाती है लेकिन अब तक एक भी मामले नही आये हैं. पिछली वर्ष जो कोविड को लेकर जो कमी थी उसको पूरा कर लिया गया है. सदर अस्पताल में एक सौ बेड का कोविड अस्पताल बनवाया गया है.

तकनीकी खराबी के कारण बंद है ऑक्सीजन प्लांट: भारत में तैयार वैक्सीन कोविड का सबसे कारगर वैक्सीन है और अन्य देश में भी भारत के कोविड की वैक्सीन की मांग की जा रही है. सदर अस्पताल में बंद ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में उन्होंने बताया कि इंजीनियर जांचकर गया है तकनीकी खराबी के कारण प्लांट बंद है जल्द ही उसको चालू कर लिया जायेगा लेकिन इस बार ऑक्सीजन सहित अन्य किसी भी तरह की कोविड को लेकर समस्या उत्पन्न नही होगी.



"इस बार ऑक्सीजन सहित अन्य किसी भी तरहों की कोविड को लेकर समस्या उत्पन्न नही होगी. मेरा आपलोगों के माध्यम से केवल अपील होगा कि लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नही है." :- किशोर कुमार मधुप, सिविल सर्जन, सहरसा