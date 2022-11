सहरसा: बिहार के सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी (Big success for police in Saharsa) हाथ लगी है. पुलिस ने बीते बुधवार को जिले में हुए लूटकांड (loot in saharsa) में शामिल चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान पुलिस ने लूट की राशि 10 हजार नगद, दो मोबाइल, दो बाइक, 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया है. डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया.

पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार: बीते बुधवार को देर संध्या सदर थाना क्षेत्र के कहरा ब्लॉक रोड स्थित गोदाम के पास 2 बाइक पर सवार चार अपराधकर्मियों के द्वारा प्रशांत कुमार नामक व्यक्ति से हथियार के बल पर 30000 रुपये नगद, एक मोबाइल लूटकर घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़ित ने लूट की घटना को लेकर सदर थाने में आवेदन दिया था. जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले की जांच शुरु कर दी थी. इस टीम में पुलिस अवर निरीक्षक ब्रजेश चौहान, कुलवंत कुमार, अरबिंद कुमार, मनीष कुमार और बिक्की रविदास शामिल थे. उक्त गठित टीम के द्वारा तकनीकी सेल और सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के सराही मोहल्ला वार्ड नं 4 स्थित अमन लॉज से बीते देर रात चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा: डीएसपी एजाज हाफिज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलास करते हुए बताया कि बीते बुधवार को युवक के साथ लूटपाट की घटना के बाद आवेदन दिया गया था. जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गछित कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है.

"पीड़ित के द्वारा लूट की घटना को लेकर आवेदन दिया गया था. उसी के आलोक में सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार के द्वारा टीम गठित की गई. उसी टीम के द्वारा घटना के दिन ही गुप्त सूचना के आधार पर अमन लॉज में छापामारी किया गया. छापामारी के दौरान चार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटी हुई राशि 10 हजार नगद, एक मोबाइल बरामद किया गया है.गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है".- एजाज हाफिज मनी, डीएसपी

