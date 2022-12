सहरसा: बिहार के सहरसा में गोलीबारी (crime in Saharsa ) की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान (Five accused identified in firing case) कर ली गई है. गौरतलब है कि बीते दिनों सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में अंधाधुंध गोलीबारी (firing in saharsa) की गई थी. जिसके बाद एसपी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बाजार के विभिन्न चौक चौराहे और दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. फिलहाल अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है.

ये भी पढ़ें- सहरसा में मामूली विवाद में फायरिंग, युवक को लगी गोली

एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी: एसपी लिपि सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 647/22 दिनांक जो बीते 26 नवंबर को दर्ज हुआ था. उक्त प्राथमिकी में सलखुआ थाना क्षेत्र के टेंगराहा निवासी अशोक यादव के पुत्र गुड्डू कुमार , गौसपुर गांव निवासी कामो यादव के पुत्र श्याम कुमार, गौसपुर गांव निवासी राजू यादव के पुत्र बेचन कुमार, गौसपुर गांव निवासी महेश्वर यादव के पुत्र राजा यादव और उटेसरा गांव निवासी घनश्याम यादव के पुत्र सचिन कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी के अनुसार सभी आरोपी ने लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था.

कुर्की जब्ती का मिला आदेश: सिमरी बख्तियारपुर में फायरिंग मामले में पांच आरोपियों की पहचान हो गई है. जिसके लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. ऐसे में एसपी के निर्देश पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय से गैर जमानती वारंट निर्गत कराया गया है. फिर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई है. अगर 24 घंटे में पांचों आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो संबंधित न्यायालय से कुर्की जब्ती का भी आदेश निर्गत कराया जाएगा. जिसके बाद सभी आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

"उक्त मामले को गंभीरता से देखते हुए कांड के सभी पांचों नामजद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर लिया गया है. उनकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही है. अभियुक्तों की फरार रहने की स्थिति में 24 घंटा के अंदर विधिवत कुर्की-जब्ती अधिपत्र प्राप्त करते हुए कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी".- लिपि सिंह, एसपी

ये भी पढ़ें- सहरसा: तीन दिनों के अंदर मिथिलेश यादव पर दूसरी बार ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचे