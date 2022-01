सहरसाः बिहार के सहरसा में अपराधियों (Crime In Bihar) का हौसला सातवें आसमान पर दिख रहा है. ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक के पास का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक स्कॉर्पियो पर गोलीबारी (Firing On Scorpio In Saharsa) की है. इस घटना में चालक समेत स्कॉर्पियो सवार बाल-बाल बच गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक स्कार्पियो में एक मासूम बच्चा सहित तीन लोग सवार थे. हालांकि, सभी सुरक्षित हैं. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने रिफ्यूजी चौक पर आगजनी की और सड़क जामकर विरोध दर्ज कराया. वहीं सड़क जाम होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझा-बुझाकर जाम शांत कराया.

घटना के संबंध में शर्मा चौक ब्लॉक रोड निवासी पीड़ित मिथलेश यादव ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर से स्कार्पियो पर सवार होकर मासूम बेटे को पहुंचाने के लिए घर जा रहे थे. लेकिन गाड़ी जब रिफ्यूजी चौक से गुजर रही थी, तभी दो-तीन बाइक पर सवार करीब पांच की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी. इस बावत मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.

