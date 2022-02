सहरसा: बिहार के सहरसा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. तीन दिन के अंदर मिथिलेश यादव पर दूसरी बार जानलेवा हमला (Firing on Mithilesh Yadav in Saharsa) हुआ है. सहरसा में गोलीबारी (Firing in Saharsa) से पूरा इलाका दहशत में है. बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के हटियागाछी के समीप मिथिलेश यादव पर गोलियां बरसायी गयी. ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच मिथिलेश यादव गोली का शिकार होने से बाल-बाल बचे. लेकिन उसके साथ स्कॉर्पियो पर सवार अविनाश कुमार (14 वर्ष) के सिर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

आपतो बताएं कि सोमवार (31 जनवरी) को मिथिलेश यादव पर दोपहर बाद सराही के समीप उस वक्त जानलेवा हमला किया गया था, जब वह अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा था. संयोग से गोली किसी को नहीं लगी थी. लेकिन स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया था. गोलीबारी के विरोध और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी कर यातायात अवरुद्ध कर दिया था. पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया.

मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे मिथिलेश स्कॉर्पियो का टूटा हुआ शीशा बदलवाकर लौट रहा था. तभी हमलावरों ने दोबारा उसपर जानलेवा हमला कर दिया. मिथिलेश यादव और गाड़ी का ड्राइवर तो जान बचाकर भाग निकले लेकिन गाड़ी में सवार उसके पड़ोसी अविनाश कुमार को सिर में गोली लग गई. लोगों की भीड़ जमा होता देख हमलावर भाग निकले. जख्मी अविनाश को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मिथिलेश यादव पुलिस की हिफाजत में हैं. थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद के अनुसार सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर मिथिलेश ने अब तक प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन नहीं दिया है.

