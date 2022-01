सहरसा: बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. बदमाश बेखौफ होकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला (Crime In Saharsa) सहरसा का है. जहां दो अलग-अलग जगहों पर बेखौफ (Firing In Two Area Of Saharsa) अपराधियों ने गोलीबारी की है. पहली घटना सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव की है. जहां अपराधियों ने रंगदारी को लेकर सुधीर यादव को गोली मार दी. वहीं दूसरी घटना बिहरा थाना क्षेत्र के पटोरी गांव की है. जहां वृद्ध व्यक्ति को गोली मारी गई है.

ये भी पढ़ें- मधेपुरा: बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े ग्रामीण बैंक को लूटा, 5 मिनट में 9 लाख लेकर हुए फरार

बता दें कि, सहरसा के दो इलाकों में अपराधियों ने गोलीबारी की है, सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव में रंगदारी की मांग को लेकर पहुंचे श्यामल यादव, बिपिन यादव समेत अन्य अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर सुधीर यादव को गोली मार दिया. वहीं, दूसरी तरफ बिहरा थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में 70 वर्षीय कार्तिक साह को पड़ोसी दिनेश सिंह के बड़े पुत्र ने गोली मारकर घायल कर दिया. दोनों अलग-अलग मामले को लेकर पुलिस अपने-अपने क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है.

वहीं, अमृता गांव निवासी घायल सुधीर यादव ने बताया कि, हमारे घर पर मनोहर यादव, पिंटू यादव, सिंटू यादव, राजकुमार यादव समेत अन्य अज्ञात अपराधियों ने मिलकर 50 हज़ार रुपये की रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं मिलने पर सभी नामजद अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दिया. गोली लगने के बाद पीड़ित को दरभंगा रेफर कर दिया गया. पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही थी, इसलिए घायल के परिजनों ने उसे दरभंगा से सहरसा लाया और निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायल के हाथ से गोली निकाली.





ये भी पढ़ें- नाश्ते का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को चाकुओं से गोदा, व्यापारियों ने जताया आक्रोश

गोलीबारी में घायल बिहरा के पटोरी निवासी कार्तिक साह के घर में सुबह 4 बजे चोरी की नीयत से घुसे अपराधियों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारकर जख्मी कर दिया है. वहीं दोनों का इलाज सहरसा के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है. वहीं, दोनों थाना इलाके की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जिले के दो थाना इलाके में गोलीबारी से जिले में सनसनी फैल गई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP