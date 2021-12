सहरसाः भूमि विवाद को लेकर सहरसा में गोलीबारी (Firing During Land Dispute in Saharsa ) हुई है. इस दौरान तीन लोग घायल (Three People Injured in Firing ) हो गये. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक गंभीर को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. मामला जिले के महिषी थाना क्षेत्र स्थित करहारा गांव की है. 10 धुर भूमि को लेकर मामा भांजे के बीच विवाद है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, मामा-भांजा के बीच भूमि विवाद में मारपीट हुआ. इस दौरान दोनों और से तीर और पत्थर चलने के बाद गोलीबारी भी हुई. गोली लगने से 45 वर्षीय मो अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं 55 वर्षीय फुलहसन तीर लगने से और 12 वर्षीय बच्ची पथराव से घायल हो गई.

घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गोली लगने से 45 वर्षीय मो अशरफ की हालत गंभीर थी. इसे दोखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है. बाकी दो लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों के परिजनों ने बताया कि फूलो और अबु बकर के बीच 10 धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. फिलहाल महिषी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

