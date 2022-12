सहरसा: सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के पंचगछिया वार्ड नं 3 में बदमाशों ने दो भाई पर जानलेवा हमला (attack on two brothers in Saharsa) कर दिया. हमले में दोनों भाईयों को गंभीर चोट आई है. जिसके बाद इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. घायल युवकों की पहचान अनुपम झा और साकेत झा के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

हमले में दो भाई जख्मी: घटना के संबंध में घायल युवक ने बताया कि शुक्रवार शाम को दोनों भाई बाइक से घर जा रहे थे. तभी बजरंगवली मंदिर के पास पहुंचते ही पहले से घात लगाए अपराधियों ने दोनों पर गोली से हमला कर दिया. पीड़ित ने बताया कि अपराधियों के द्वारा चलाई गई गोली उसके गर्दन पर न लगकर उसके हाथ पर लगी. जिससे वो घायल हो गया. वहीं गोलीबारी की घटना के बाद दोनों पर चाकू से भी हमला (knife attack on two brothers in Saharsa) किया गया. हमले के बाद अपराधियों ने दोनों से 5000 रुपये लूट लिए और फरार हो गया.

जांच में जुटी पुलिस: गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना के बाद दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है. जिसके बाद परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है. जहां उसका इलाज जारी है. वहीं पीड़ित ने स्थानीय थाने में जाकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई.

"हम दोनों भाई बाइक से जा रहे थे. बजरंग वली मंदिर के पास जब आये तो हम दोनों भाई पर वो लोग दो गोली चलाया. लेकिन गोली हमलोगों को नहीं लगा. उसके बाद वो लोग चाकू से हमला कर 5000 रुपया नगद और पर्स लेकर फरार हो गया."- साकेत झा, जख्मी

"चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष के द्वारा आवेदन मिला है. मामला दर्ज कर लिया गयै है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी"- अकमल हुसैन, बिहरा थानाध्य्क्ष

