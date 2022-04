सहरसा: बिहार के सहरसा में सुलिन्दाबाद इलाके में एक हैरतअंगेज वाकया (Amazing Incident in Saharsa) हुआ है. इससे एक तरफ लोग अचंभित हैं तो दूसरी ओर दहशत में भी हैं. आम लोगों के साथ ही पुलिस-प्रशासन भी आश्चर्यचकित हैं. हुआ यह कि यहां के एक खेत में जमा मिट्टी से अचानक धुआं निकलने लगा. इसके बाद वहां से आग की लपटें (Fire emanating from the soil in Saharsa) निकलने लगीं. सिर्फ यही नहीं, वहां से मिट्टी निकालकर दूसरी जगह रगड़ने पर वहां से भी आग निकलने लगती है. इस अप्रत्याशित घटना से वार्ड नंबर-6 के लोगों में आश्चर्य के साथ दहशत है.

प्रशासनिक अधिकारी भी हैरत में: स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी. मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मामले को समझने का प्रयास कर रहे हैं. अग्निशमन की गाड़ी को भी आनन फानन में बुला लिया गया. यहां के पंचायत प्रतिनिधि रतन राय का कहना है कि इस तरह की घटना अपने जीवनकाल में नहीं देखी है. प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच करानी चाहिए. सदर एसडीपीओ अखिलेश कुमार ठाकुर का कहना है कि लोगों को इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई है. घबराने या डरने की बात नहीं है. मिट्टी की जांच करायी जायेगी, इसके बाद पता चलेगा कि इसका कारण क्या है. इसके लिए सैंपल लिया गया है.

