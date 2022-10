सहरसाः बिहार के सहरसा जिले के बलवा हाट ओपी अंतर्गत भोटिया गांव में एक कट्ठा डीह जमीन को लेकर विवाद हुआ. जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट (Fighting in land dispute in Saharsa) की. जिसमें दो महिला सहित एक पुरुष जख्मी (many injured due to beating in Saharsa) हो गए. आनन-फानन में सभी जख्मी को परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां सभी का इलाज चल रहा है.



एक कट्ठा डीह जमीन का विवादः घायल संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उसका और दूसरे पक्ष के राजेश कुमार सिंह के बीच एक कट्ठा डीह के जमीन का विवाद चल रहा था. छठ पूजा खत्म होने के बाद पंचायत होना था. इसी विवाद को लेकर पंचायत होने से पहले ही गुरुवार को जब वो छठ का सारा सामान लेकर गांव पहुंचे. उसी दौरान दूसरे पक्ष के राजेश कुमार सिंह, दीपा सिंह, दीपक सिंह औऱ मधु सिंह ने मिलकर उन पर और नूतन सिंह, शुभकला देवी पर हमला कर दिया. जिसमें दो महिला और खिद संजीव कुमार जख्मी हो गए. सभी जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

"पहले से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर पंचायत होने से पहले ही गुरुवार को जब छठ का सारा सामान लेकर गांव पहुंचा, उसी दौरान मुझ पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया. परिवार की दो महिला भी जख्मी हैं. सभी का इलाज चल रहा है"- संजीव कुमार सिंह, घायल