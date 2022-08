सहरसा: बिहार के सहरसा में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत (One Died Due To Electrocution in Saharsa) हो गई. मिली जानकारी के अनुसार जिले के महिषी प्रखंड अंतर्गत जलई ओपी थाना क्षेत्र के बघवा गांव वार्ड नं 9 में शौच करने गए 60 वर्षीय बुजर्ग की बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गयी. मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है. बुजुर्ग का नाम शिव नारायण यादव है जो जलई ओपी क्षेत्र के बघवा गांव वार्ड नं 9 का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं मौत की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई.

'5 अगस्त शुक्रवार को शिव नारायण यादव मॉर्निंग वाकिंग के लिए घर से निकले थे और उसी दौरान उनको शौच लग गया. शौच करने के बाद जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में 11 हजार वोल्टेज का तार लटका हुआ था, उसी दौरान वो विद्युत तार की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई. बिजली विभाग की लापरवाही से ये मौत हुई है. बार-बार बिजली विभाग को सूचना दिया जा रहा था कि 11 हजार वोल्टेज का तार बहुत नीचे लटका हुआ है, इसको ऊपर करवा दिया जाय. लेकिन बिजली विभाग अनसुनी कर दिया और आज उसी के नीचे लटके हुए 11 हजार तार की चपेट में आ जाने से शिव नारायण यादव की मौत हो गई. ' - रविंदर कुमार यादव, मृतक के परिजन

'इसको ऊपर करवा दिया जाय लेकिन बिजली विभाग अनसुनी कर दिया।और आज उसी के नीचे लटके हुए 11 हजार वोल्टेज तार की चपेट में आ जाने से शिव नारायण यादव की मौत हो गई.' -

अखिलेश कुमार चौपाल चौकीदार