सहरसा: पूर्व मध्य रेलवे दुर्गा पूजा को लेकर सहरसा, दरभंगा, जयनगर सहित कई रेलवे स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, जम्मूतवी, अमृतसर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच कुल 24 पूजा स्पेशल ट्रेन (24 Pooja Special Trains) चलाने जा रही है. हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा सहित अन्य पर्व त्योहार में रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को लेकर विभिन्न स्टेशनों के लिए कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो कुल 324 फेरे लगाएगी.

सहरसा से नई दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन: ट्रेन संख्या 01662 और ट्रेन संख्या 01661 आनंद विहार से सहरसा और सहरसा से आनंद विहार पूजा स्पेशल का परिचालन किया (Puja Special Train from Saharsa to New Delhi) जाएगा. ट्रेन संख्या 01662 आनंद विहार से सहरसा पूजा स्पेशल आगामी 29 सितम्बर से 10 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को आनंद विहार से 11.10 बजे खुलकर अगले दिन 11.30 बजे सहरसा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 01661 सहरसा से आनंद विहार पूजा स्पेशल आगामी 30 सितम्बर से 11 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को सहरसा से दिन के 2.30 बजे खुलकर अगले दिन 1.55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. उक्त ट्रेनें हाजीपुर , छपरा , गोरखपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रूकेगी.

अंबाला से सहरसा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन: ट्रेन संख्या 05521 और ट्रेन संख्या 05522 अंबाला से सहरसा के बीच चलायी जाएगी. जिसमें ट्रेन संख्या 05521 सहरसा से अंबाला पूजा स्पेशल आगामी 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को सहरसा से सुबह के 9.20 बजे खुलकर अगले दिन दोपहर 12.30 बजे अंबाला पहुंचेगी.

वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05522 अंबाला से सहरसा पूजा स्पेशल आगामी 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को अंबाला से शाम के 3.30 बजे खुलकर अगले दिन शाम के 6.10 बजे सहरसा (Puja Special Train from Ambala to Saharsa) पहुंचेगी. यह ट्रेन मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर , मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी सहित अन्य स्टेशनों पर रूकेगी.

बीते वर्ष से इस बार दोगुना स्पेशल ट्रेन: हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूजा स्पेशल ट्रेनें बीते वर्ष 2021 में चलाए गए पूजा स्पेशल ट्रेनों की तुलना में दोगुना से भी अधिक है. पूर्व मध्य रेलवे नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती है. अगर आवश्यकता हुई तो रेल यात्री हित में और भी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है.