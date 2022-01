सहरसा: बिहार के सहरसा में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Saharsa) से निपटने की तैयारियों को लेकर डीएम आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने मंडल कारा का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection of Saharsa jail) किया. इस दौरान उनके साथ डीडीसी साहिला, सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा, सदर डीएसपी संतोष कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे. मंडल कारा में निरीक्षण के थोड़ी ही देर बाद सभी पदाधिकारी बाहर निकल गए.

''कोविड 19 के प्रोटोकोल का निरीक्षण करते हुए मंडल कारा की जांच की गई है. यह देखा गया कि सभी लोग कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन कर रहे हैं या नहीं. मंडल कारा में पहले से ही जागरूकता फैलाई गई है. सभी लोग उसका पहले से ही पालन कर रहे हैं. कुछ जगह जो दिक्कतें और कमियों को देखा गया है उसे लेकर जेलर को समझाया गया है, जिसे जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट लागू करेंगे. ताकि, कोरोना की जो तीसरी लहर को लेकर आगे संभावना आएगी, उससे निपटा जा सकें और जेल के सभी कैदी और कर्मी सुरक्षित रहें. जेल के निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है''- आनंद शर्मा, सहरसा जिलाधिकारी

मंडल कारा का औचक निरीक्षण

बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है. शुरुआती संक्रमण वाले दिनों में इसे माइल्ड और हल्का बताया जा रहा था, लेकिन अब तीसरी लहर भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. बिहार में ओमीक्रोन (Omicron in Bihar) की दहशत के बीच पहली बार नए साल में 1 दिन में पटना में कोरोना से तीन लोगों की मौत (Three People died of Corona in Patna) हुई है. पटना एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि फुलवारी शरीफ निवासी 56 वर्षीय मनोज कुमार सिंह कोरोना से संक्रमित थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

