सहरसा: बिहार के सहरसा में सीएसपी संचालक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा (CSP operator murder case in Saharsa) किया है. पुलिस ने सीएसपी संचालक रमेश चौधरी की हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को मधेपुरा से गिरफ्तार (Four criminals arrested in Saharsa) किया है. गिरफ्तार इन अभियुक्तों के पास से दो देसी कट्टा, एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल को बरामद किया है. जिसमें 2 मोबाइल घटना में प्रयुक्त की गयी थी, जबकि एक चोरी की है.

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि सीएसपी संचालक की 14 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के फौरन बाद इसमें एसआईटी का गठन किया गया था. हमें एक अपराधी गैंग की सूचना मिली थी. जिसके बाद 3 जगह रेड हुई तो मधेपुरा से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अपराधियों का नाम गौरीशंकर, आशीष कुमार, नीतीश कुमार और सिंटू कुमार यादव है. आरोपियों ने अपना अपराध कबूला है. उनके पास से मृतक का फोन, दो देसी कट्टा, एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है. लूट के उद्देश्य से हत्या किये जाने का मामला प्रतीत होता है.

बता दें कि नौहट्टा निवासी सीएसपी संचालक रमेश कुमार चौधरी 14 मार्च को अपने घर से शाहपुर स्थित सीएससी केंद्र के लिए निकले थे. इसी बीच नौहट्टा थाना क्षेत्र के बलवा मोड़ के पास पहले से घात लगाकर बैठे चार से हथियारबंद अपराधियी ने सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट करने लगे. लूटपाट का विरोध करने अपराधियों ने रमेश चौधरी को एक के बाद एक 6 गोलियां मारी. जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गयी. इसके बाद अपराधियों ने सीएसपी संचालक के बैग में मौजूद लाखों रुपये और लेपटॉप लेकर फरार हो गए थे.

