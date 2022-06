सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में बदमाशों के हौसले काफी बुलन्द हैं. जहां पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं हैं. अब तो पुलिस के घर वालों से भी रंगदारी मांगी (Extortion Demand From Inspector Son In saharsa) जा रही है. ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नम्बर-31, अली रोड का है. जहां रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने सिवान में पदस्थापित दारोगा अमरेंद्र कुमार के घर पर हमला (Attacked on Inspector House In saharsa For Extortion) कर दिया गया. इस दौरान बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिए, हालांकि बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है.

बदमाशों ने घर पर बोला हमलाः सीसीटीवी में साफ दिख रहा है करीब एक दर्जन की संख्यां में कुछ बदमाश पहले घर के दरवाजे पर आए, इनमें से कुछ लोगों का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था. सभी बदमाशों ने पहले मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की और गेट नहीं खुलने पर उन्होंने दारोगा के मकान पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया. सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर चारों तरफ ईंट और पत्थर पसरे हुए हैं.

पांच लाख रुपये रंगदारी की मांगः पूरे मामले को लेकर दरोगा के पुत्र छोटु ने उसी मोहल्ले के मोहम्मद लाल मियां नाम के व्यक्ति पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है. छोटु ने बताया कि बार-बार उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी जाती है. नहीं देने पर घर खाली करने को कहा जाता है. दारोगा का पुत्र और उसकी मां इसी घर पर रहती हैं, जबकि दारोगा अमरेंद्र कुमार सिवान में ड्यूटी करते हैं.

"बार-बार हमसे रंगदारी की मांग की जाती है. नहीं देने पर घर खाली करने को कहा जाता है, अभी हम घर पर अकेले थे, ग्रील तोड़कर घर में धुस गए कुछ लोग और बाहर निकलने के लिए कहने लगे. पत्थरबाजी कर सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया. अली रोड के रहने वाले मोहम्मद लाल मियां ने ऐसा किया है. पुलसि में एफआईआर दर्ज कराई है"- छोटू कुमार, पीड़ित

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में कैद लोगों की तस्वीर की पहचान कराने में जुटी हुई है, इसके बाद ही उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.