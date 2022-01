रोहतास: बिहार के रोहतास में बालू घाट में काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत (Suspicious Death of Young Man in Rohtas) का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने (Road Accident in Rohtas) से मौत हो गई. युवक बालू घाट में अपने जीजा के साथ रह रहा था. घटना दरिहट थाना क्षेत्र के पडुहार बालू घाट की है. घटना के बाद परिजनों ने गांव में ही युवक का दाह संस्कार कर दिया.

वहीं लोगों के बीच चर्चा है कि घाट संचालक के द्वारा मामले को मैनेज कर लिया गया है जिसकी वजह से मृतक के परिजनों ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी. बताया जा रहा है कि बालू घाट में एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. मृत युवक की शिनाख्त काराकाट थाना क्षेत्र के गरुड़ा निवासी छोटेलाल साह के 22 वर्षीय बेटा लालू साह के रूप में हुई है. मृतक पडुहार बालू घाट में जीजा जो पोकलेन चालक है उसी के साथ रहता था.

मिली जानकारी के अनुसार, वाहन की चपेट में आ जाने से युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. घटना के बाद बालू घाट संचालक और परिजनों के बीच मामले को मैनेज के बाद शव को उसके गांव गरुड़ा में ले जाकर दाह संस्कार कर दिया गया. वहीं पूरे मामले पर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि दुर्घटना के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है. घटना कब घटी, कैसे घटी इसकी जानकारी नहीं है. मृतक के बारे में भी जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

