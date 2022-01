रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के नीलकोठी मोहल्ले में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रोहतास पुलिस की मदद से एक किराये के मकान में (West Bengal Police Raid In Rohtas) छापेमारी कर पश्चिम बंगाल की (Minor Of West Bengal Recovered From Rohtas) नाबालिग को बरामद किया है. साथ ही मामले में (Youth Arrested From Rohtas For Kidnapping Minor) पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक भी कोलकाता का ही रहने वाला है. नाबालिग के पिता ने पश्चिम बंगाल में अपहरण का केस दर्ज करवाया था, जिसको लेकर बंगाल पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर कार्रवाई की है.

बताया जाता है कि, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर कोलकाता का रहने वाला नसीम अंसारी डिहरी ले आया और शादी करके किराए के मकान में रहने लगा. नसीम अंसारी का एक रिश्तेदार जो डिहरी में फल विक्रेता है. उसने ही उसे किराए पर मकान दिलवाया था. वहीं, नाबालिग के पिता ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सहयोग लिया और आरोपी युवक को रोहतास के डेहरी इलाके छापेमारी कर गिरफ्तार किया है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता का नसीम अंसारी नामक एक युवक को बंगाल पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा कर शादी कर लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं, नाबालिग का मेडिकल जांच कराने के बाद दोनों को बंगाल ले जाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की पुलिस डेहरी पहुंचकर रोहतास पुलिस की मदद से डिहरी के नील-कोठी मोहल्ले से एक किराए के मकान में छापेमारी कर नाबालिग को बरामद किया है. आरोपी युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

