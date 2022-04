रोहतास: बिहार के रोहतास में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Rohtas) हैं. ताजा मामले में दो गांवों के तनाव में एक मजदूर युवक की पीट-पीटकर हत्या (Murder of Youth in Rohtasa) करने का मामला सामने आया है. धौढार ओपी क्षेत्र के धनकाढा गांव में मजदूरी करने गए एक युवक की हत्या कर दी गई. मजदूर वकील राम एक मकान बनाने के काम में मजदूरी करने गया हुआ था. तभी उसकी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर जान ले ली गई. हत्या के बाद नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शव के साथ सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की.

मजदूर युवक की पीट-पीट कर हत्या: ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पिछले दो-तीन दिनों से तनाव चल रहा है. दो पक्ष आमने-सामने हो गए हैं. उसी मामले को लेकर मारपीट में गंभीर चोट लगने से वकील राम की मौत हो गई. घायल होन के बाद लोग उसे सासाराम सदर अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक धनकाढा गांव का रहने वाला था. साथ में मजदूरी कर रहे लोगों ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में आए लड़कों ने लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिया. जिस कारण, वकील राम गंभीर रूप से घायल हो गये, अस्पताल लाने के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में तनाव है.

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रोड किया जाम: मिली जानकारी के अनुसार, हत्या की घटना से आक्रोशित भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मृतक के शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहा पर हंगामा किया. इस दौरान बैरिकेटिंग तोड़ दी गई. साथ ही लोगों को समझाने पहुंची नगर थाना की पुलिस के साथ भी लोगों ने धक्का-मुक्की की गई.

नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ता और लोग पहले सदर अस्पताल पहुंचे, हॉस्पीटल से मृतक के शव को स्ट्रैचर पर लेकर पोस्ट ऑफिस चौराहा पहुंचे फिर सड़क जाम करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि रोहतास जिले में लगातार गरीबों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं. बेकसूर लोगों की हत्या की जा रही है, लेकिन प्रशासन मौन है. अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

