रोहतास: बिहार के रोहतास जिले (Crime in Rohtas) के काराकाट से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. कंचन देवी नामक एक महिला अपने मृत बकरी के बच्चे को लेकर डेहरी ऑन सोन स्थित एसपी कार्यालय (SP Office at Dehri On Sone) पहुंच गई. महिला ने थानेदार पर आरोप लगायी कि उसके बकरी के बच्चे की ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई है. मामले में थानेदार शिकायत नहीं ले रहे हैं.

हालांकि पीड़िता की फरियाद सुन रोहतास एसपी आशीष भारती ने न्याय का उचित आश्वासन दिया है. दरअसल अशोक चंद्रवंशी की पत्नी कंचन देवी का आरोप है कि काराकाट थाना क्षेत्र के गोरारी में उसके पड़ोसी ने आपसी विवाद में उसके परिवार के साथ मारपीट की. इस दौरान उसकी बकरी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गयी.

महिला को नहीं मिल रहा इंसाफ

आरोप है कि वह अपने मृत बकरी को लेकर पहले काराकाट थाना पहुंची, जहां से उसे भगा दिया गया. अंत में न्याय की गुहार लगाते हुए महिला ने अपने बकरी को लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गई. जहां थोड़ी देर के लिए अजीबोगरीब स्थिति हो गई. एसपी ने पीड़ित महिला की बातों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.

महिला ने बताया कि मनीष ठाकुर नामक उसके पड़ोसी आये दिन उसके साथ विवाद करता रहता है. उनकी बेटी के साथ भी बदतमीजी की गई. लाठी-डंडों से उसका भी सिर फोड़ दिया गया, बाद में छत पर से बड़ा ईंट फेंक कर उसकी बकरी को मारा गया, जिससे उसकी डेढ़ साल की बकरी की मौत हो गई.

महिला का कहना है कि उसकी बकरी की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जिसके लिए वो आरोपी को सजा दिलाना चाहती है. एसपी आशीष भारती ने पूरे मामले पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं.

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

