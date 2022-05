रोहतास: बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर एक महिला को बिजली के खंभे से बांधकर ससुरालवालों व अन्य लोगों द्वारा पिटाई (woman beaten up by husband and in laws in Rohtas) की गयी. इसमें पीड़िता का पति भी शामिल था. यह घटना रोहतास के चेनारी थाना इलाके के सिंघपुर गांव की है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति समेत पांच लोगों को गिरफ्तार (Five arrested in Rohtas) कर लिया है. पीड़िता महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ग्रामीण बने रेह मूकदर्शक: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीन बच्चों की मां पर उसके पति ने प्रेम-प्रसंग का आरोप लगाया. मामला थाने में पहुंचा तो थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला को समाप्त करा दिया. इधर, गांव पहुंचने के बाद पति और उसके परिवार वालों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में महिला को बिजली के खंभे में बांधकर (Woman beaten up by tying her to electric pole in Rohtas) कर पिटाई करने लगे. अन्य लोग मूकदर्शक बने हुए थे. कुछ लोगों ने तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने में व्यस्त थे. इसी बीच पुलिस को इस घटना की जानकारी मिल गयी.

अभियुक्तों ने स्वीकारी संलिप्तता: इसके बाद पुलिस की टीम गांव में पहुंची और महिला को मुक्त कराया और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें महिला का पति भी शामिल है. थानाध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि इस मामले में महिला के पति दीपक राम, ससुर शिवपूजन राम उर्फ चिरकुट राम, केदार राम, धीरेंद्र राम और नरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने इस घटना में अपनी-अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. महिला को उसके दरवाजे पर ही बिजली के खंभे से बांधकर मारपीट की जा रही थी. महिला 3 बच्चों की मां है.

रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला को खम्भे से बांधकर पीटा जा रहा है. त्वरित कार्यवाही के दौरान महिला को मुक्त कराया गया तथा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि रोहतास पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है. इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.

